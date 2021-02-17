部立桃園醫院群聚至今累計21人確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，當中有人為因素需要檢討，醫療、感控都有不確定性，該做的事都做了，只是結果沒辦法100分。由於桃醫的醫師在病房流動，路線比想像中多，指揮中心去年中曾開發足跡資訊化的App，但當時顧及個資保護而未使用，他認為將該App用在醫院應該不錯。

陳時中今接受「周玉蔻嗆新聞」專訪時表示，這一年來最大的衝擊就是桃醫群聚，以前的院內感染牽涉的是護理師，這次則是牽涉到醫師。護理師的分倉分流比較能落實，但醫師要會診就會比較難，威脅也會比較大，而陪病者進進出出，也很容易把病毒帶入社區，因此指揮中心一開始也是非常謹慎去處理。

桃醫比較大的危機出現在1月18日，當時指揮中心派了醫福會執行長王必勝進入醫院協助，另一次危機則出現在1月24日，當時指揮中心推動了回溯隔離，覺得疫情可能向社區走，這兩波是比較緊張的時候。

對於該群聚是否有人為因素？陳時中坦言，有人為因素需要檢討，但問題是有沒有系統性的方法可以去避免，醫療上本來就有不確定性，感控也有不確定性，只能儘量要求過程做到最好，但結果沒辦法100分。他表示，桃醫群聚沒有應注意而未注意的疏失，該做的事情都做了，也沒有刻意的人為破壞。

陳時中表示，醫院本來有作業指引，針對可能的接觸者做疫調，醫院也劃分風險區域，紅區、黃區及綠區，疫調一開始要做到很大是可以，但問題是要選擇傷害最小、效益最高的方式。此次群聚有2方面要檢討，一個是疫調、區隔的時候本來覺得資料都在，很快可以整理出來，但主要的管理者都被隔離了，需要別人去找病歷資料、陪病資料等，每個病室搜集的資料放在不同的地方，這是事前沒想到的。

另外，醫師在病房互相流動，路線也比想像中多。陳時中表示，會試著推動資訊化的東西來紀錄醫護人員的足跡，在桃醫這裡，準備推動接觸者足跡資訊化。其實去年中以前，指揮中心就開發好相關的App，本來要做廣泛的社會足跡搜集，有些國家也有這麼做，但當時台灣疫情沒有那麼嚴重，也顧及個人資料的保護而沒有用，這次覺得醫院來使用這套系統應該不錯。

(中時 )