23日下午，由PSA華科事業群董事長焦佑衡及台鈴工業股份有限公司總監林進賢代表捐贈桃園市政府2輛汽車、11台電動機車、1台燃油機車及12頂安全帽，並由市長鄭文燦代表受贈。

PSA華科事業群旗下包括華新科技、信昌電陶、瀚宇博德、嘉聯益等公司，目前在桃園地區共設置五座工廠與一座總部研發中心，員工逾2,000人，在被動元件及PCB印刷電路軟硬板等電子零組件產業深耕多年，有感於取之於社會，用之於社會，得知桃園市政府社會局13區家庭服務中心及新住民家庭服務中心，社工前往個案家進行訪視、載送個案往返醫院看診及健檢、前往安置機構、運送物資時，多需仰賴汽／機車等交通工具，華科事業群秉持著企業社會責任，捐贈桃園市政府社會局2輛PEUGEOT汽車及9台台鈴 eReady電動機車，讓社工們能將關懷與資源更及時、更安全送至本市弱勢家戶手中， 也希望能藉此拋磚引玉，凝聚更多關懷弱勢的社會力量。

臺隆集團與旗下事業體台鈴工業股份有限公司，身為桃園在地企業，響應華科事業群發起的「汽機車捐贈儀式」，主動捐贈 2 台全新台鈴eReady電動機車eReadyFun與1台SUZUKI燃油機車，及加碼捐贈12頂安全帽，與華科事業群合作，共計捐贈12台機車予桃園市政府社會局作為偏鄉訪視、關懷弱勢族群之用，藉由此次捐贈活動除能善盡企業社會責任外，更希望協助社工擁有更便利及機動的交通方式服務弱勢民眾，同時喚起社會大眾對社會關懷及在地偏鄉服務的重視。

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