台南市守望相助巡守大隊大隊長宋俊明自掏腰包，添購1萬500個隨身勤務包致贈警察及義警民防，可放置個人防疫物品，執勤更安全。（台南市政府警察局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市守望相助巡守大隊大隊長宋俊明自掏腰包，添購1萬500個隨身勤務包致贈警察及義警民防，可放置個人防疫物品，執勤更安全。（台南市政府警察局提供／莊曜聰台南傳真）

新冠肺炎疫情未歇，為保護警察同仁、社區巡守員及義警義交執勤安全，台南市守望相助巡守大隊大隊長宋俊明自掏腰包，花費約300萬元添購，致贈給各單位共計1萬500個隨身勤務包，便於放置護目鏡、口罩、消毒用酒精等隨身防疫物品，全面提升執行勤務時的安全。

致贈儀式17日上午在台南市警察局禮堂舉行，包括台南市長黃偉哲、市警局長方仰寧都出席參與，黃偉哲代表收下勤務包，並致贈感謝狀給巡守大隊長宋俊明。

黃偉哲表示，今天公務機關上班的第1天，巡守大隊宋大隊長就為治安做出貢獻跟努力，提供1萬500個勤務包給警察同仁，另外還有巡守大隊、義交、義警、志工、民防等等「五力」成員，非常感謝。

黃偉哲說，勤務包裡面卻裝載著市民朋友們對治安的殷殷期許，在新的年度裡面，治安的擔子很重，市民的期許很高，市府還是會持續地加緊努力，能夠讓市民感到更安全，讓台南成為更安全、更健康的城市。

(中時 )