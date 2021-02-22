寒假結束為因應新冠肺炎疫情嚴峻，各級學校均展開防疫大作戰，學生入校時將由學校進行測量額溫，為避免學童在校門口排隊秩序產生混亂，林口分局將編排警力並結合導護志工，於學校校門口或周遭路口執行「護童專案」勤務，以確保學童安全。

防疫開學首日!林口警執行護童勤務，共同守護學童安全。(林口分局提供)

防疫開學首日!林口警執行護童勤務，共同守護學童安全。(林口分局提供)

林口分局表示，已責由各所所長注意轄內學校防疫措施，並自開學日起，將每天加強上、放學時段之學童安全維護，也會針對學校附近周遭加以巡邏、守望。

另配合警察局規畫2月22日至3月5日為期9天稽查取締學幼童車專案勤務，將針對超載、無照駕駛、車輛出廠年限逾10年及車身未標明指定標識等違規態樣加強稽查取締，以確保學幼童乘車安全。

另警方表示目前為新冠肺炎防疫期間，也律定執勤同仁務必確實配戴口罩，注意手部清潔，以降低學童感染風險，亦呼籲家長確實配合市府「三級防護」、「健康五原則」之措施，以確保學童防疫零漏洞。

(中時新聞網)