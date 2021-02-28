第一屆雲林春暉堂「楊木盃」5人制足球邀請賽，27日、28日在虎尾體育場開踢，有來自北、中、南臺灣及雲林共16支國小球隊參賽，高年級組由高雄小惡魔俱樂部、中年級組由新竹TWFC俱樂部奪冠。

春暉堂教育基金會董事長楊鏘銘是雲林水林鄉人，現居新竹縣，經常帶著孫子到運動場散步、運動，他看到許多人在踢足球，覺得球員在球場上奔跑模樣很陽光、健康，其子、也是基金會創辦人楊宗訓也很喜歡足球，促成這次5人制足球邀請賽。

雲林縣體育會足球委員會副總幹事簡勇鵬表示，足球有11、9、7人制，因少子化學校學生減少，新增5人制足球，讓偏鄉學校學童也能開心踢足球，雲林縣目前有12所國中、小學發展5人制足球。

2021楊木盃全國5人制足球賽27日、28日在虎尾體育場開踢，參賽的16隊都是強隊，雲林縣有舊庄、嘉興、豐榮、成龍、維多利亞等8所校隊參賽。

兩天激烈廝殺下，中年級組第一名是新竹TWFC俱樂部、第二名高雄小惡魔俱樂部、第三名雲林豐榮國小、第四名雲林嘉興國小。

高年級組第一名高雄小惡魔俱樂部、第二名新竹TWFC俱樂部、第三名彰化福興足球學校、第四名雲林豐榮國小。

楊宗訓表示，原以為故鄉雲林足球風氣不普及，沒想到在雲林縣熱心足球的人士積極推動下，有這麼激烈競爭的賽程，令人感到欣慰。

(中時 )