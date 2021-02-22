苗栗警察分局為加強學童校園安全之維護，22日在轄區各小學實施護童勤務及分送婦幼安全守則宣傳單。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

國民小學學生22日開學，苗栗警察分局為加強學童校園安全維護，在轄區各小學實施護童勤務及分送婦幼安全守則宣傳單。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

國民小學學生22日開學，苗栗警察分局為加強學童校園安全之維護，在轄區各小學實施護童勤務及分送婦幼安全守則宣傳單，提醒學童及家長如何確保婦幼安全，創造優質生活環境。

苗栗警察分局轄內27所國民小學統一於22日開學，各分駐所、派出所於開學日起執行護童專案勤務，同時向學生、家長、附近店家發放婦幼安全守則，宣導學童及婦幼安全。警方協同義警、民防、義交及警察志工等民力，加強校園週邊守望及巡邏，預先發現高風險對象，加強查訪及約制，預防可能的危害；並呼籲家長教育學童如何面對陌生人等自我保護觀念、作法，防範婦幼危害案件發生，打造學童安全無虞、快樂學習成長的環境。

22日一早苗栗警察分局副分局長傅學廷前往苗栗市文華國民小學，現地瞭解「護童專案」執行情形，並於校門口與警察志工媽媽們一同對學童及家長進行婦幼安全宣導。

苗栗警分局長楊贊鈞表示，這次宣導活動後，除要求各分駐所、派出所全面檢視各校園危險因子，加強各校園安全巡邏外，並縝密規劃學童上、下學時段，於國小門口或交通繁雜路口執行守望或巡邏等安全維護勤務，協助與保護學童安全專案，藉以維護校園和學童們的安全。

(中時 )