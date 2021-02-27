國健署推動免費成人健檢，去年截至10月，全國有超過170萬人接受成人預防篩檢，為鼓勵民眾做檢查，台中市衛生局舉行「成健護健康，篩檢抽好康」活動，送摸彩品吸引民眾上門，最大獎項為500元商品卡禮券，積極為健康把關。

台中市政府守護市民健康，結合特約院所舉辦110年加強推廣民眾善用成人預防保健服務，今年3月1日起至9月30日止，凡符合40歲至64歲篩檢資格的市民，到特約院所完成篩檢，即可參加抽獎活動，最大獎項為500元商品卡禮券，歡迎市民踴躍接受篩檢，一起顧健康，抽好康。

台中市衛生局長曾梓展表示，根據國民健康署統計，去年截至10月，全國有超過170萬人接受成人預防篩檢，其中利用率最低者為45至49歲族群，國健署提供成人預防保健篩檢服務，目的是在沒有症狀前發現罹病因子，提醒市民應定期檢視自身健康狀況，透過早期篩檢早期發現，預防糖尿病或腎臟病等慢性疾病，為健康把關。

衛生局長曾梓展說，慢性疾病初期常沒有症狀或症狀輕微，病發後不僅須接受長期治療，併發重症與死亡的風險也較一般人高。成人預防保健服務篩檢對象為40歲至64歲民眾，政府每3年補助1次；此外，國健署也針對45歲以上、79歲以下民眾，提供終身1次的B、C肝炎檢查，歡迎符合篩檢條件的民眾多加利用。

台中市衛生局提醒，符合篩檢資格的市民，9月30日前攜帶健保卡至健保特約醫療院所接受篩檢，即可獲得抽獎券，活動預計抽出105名幸運得主，可獲得500元禮券等大獎，成人預防保健特約院所名單：https：／／reurl.cc／WLDyO7，或可就近至轄區衛生所洽詢。更多訊息請至台中市衛生局臉書粉絲團https：／／www.facebook.com／HealthTaichung／查詢。

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