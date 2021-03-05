台灣指數公司5日代證交所發布與富時國際公司合編的台灣指數系列，以及台灣高股息指數成分股定期審核結果，其中，台灣50指數成分股納入：亞德客-KY（1590）、南電（8046），同時，成分股刪除開發金（2883）、永豐金（2890）；另台灣資訊科技股大變動，新納入29檔科技股，多數為蘋概股及電動車概念股，且以PCB股為大宗。

台灣指數公司指出，富時羅素公布下列有關台灣50指數、台灣中型100指數、台灣資訊科技指數、台灣發達指數及台灣高股息指數審核結果。相關成分股納入及刪除之變動將自3月19日（周五）交易結束後生效（亦即3月22日周一起生效）。指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。 此外，台灣高股息指數自指數審核生效日起連續五個交易日，為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為3月22～26日。

富時羅素依據今年2月22日資料審核結果如下：

一、台灣50指數：成分股納入亞德客-KY、南電；成分股刪除開發金、永豐金；候補名單有長榮（2603）、友達（2409）、群創（3481）、智邦（2345）、光寶科（2301）。

二、台灣中型100指數：成分股納入開發金、永豐金、愛普（6531）、景碩（3189）、超豐（2441）；成分股刪除亞德客-KY、南電、美律（2439）、創見（2451）、中鼎（9933）；候補名單有彩晶（6116）、豐興（2015）、立積（4968）、東和鋼鐵（2006）、文曄（3036）、中石化(1314)、正隆(1904)、天鈺（4961）、晶技（3042）、和大（1536）。

三、台灣資訊科技指數：成分股納入：鴻海（2317）、台達電（2308）、國巨（2327）、矽力-KY（6415）、南電、群創、可成（2474）、光寶科（2301）、欣興（3037）、華新科（2492）、旭隼（6409）、臻鼎-KY（4958）、鴻準（2354）、健鼎(3044)、信邦（3023）、玉晶光（3406）、愛普（6531）、台光電（2383）、嘉澤（3533)、瑞儀（6176）、華通（2313）、聯茂（6213）、景碩（3189）、台郡（6269）、超豐（2441）、健策（3653）、貿聯-KY（3665）、GIS-KY（6456）、台表科（6278）；另成分股刪除智邦（2345）、啟碁（6285）、創見（2451）。

四、台灣發達指數：成分股納入智邦、啟碁；成分股刪除鴻海、台達電、國巨、 矽力-KY、南電、群創、可成、光寶科、欣興、華新科、旭隼、臻鼎-KY、鴻準、健鼎、信邦、玉晶光、台光電、嘉澤、瑞儀、華通、聯茂、台郡、健策、貿聯-KY、GIS-KY、台表科、美律、中鼎。

五、台灣高股息指數：無成分股納入，成分股則刪除美律、創見及中鼎。

(工商 )