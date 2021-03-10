歐系外資出具台股最新策略報告，維持台股年底目標價16000點不變！歐系外資指出，目前市場對於流動性支撐台股續揚的觀點是更為謹慎，今年以來外資轉為賣超台股。歐系外資上修對今年台灣企業EPS年增估值，由先前的18%上修到21%，而明年也會有16%的年增。同時也點出FED 9月可能縮表，對台股的衝擊。

歐系外資最近和投資人討論投資觀點，投資人關注的重點包括: 1.美國10年期公債殖利率在2月飆升到1.3%之上。2.如果經濟成長達到政府的目標，FED可能會縮減購債規模。3.散戶投資的總交易量在近期達到高峰，而證券帳戶中的存款仍處於歷史最高水平。

歐系外資指出，美國10年期公債殖利率已經從去年的0.9%上升到今年的1.5%，明年會再看到1.8%。在殖利率走高伴隨企業獲利成長的前題下，景氣循環股可勝出。

從貨幣政策來看，歐系外資預估Fed今年9月還會有一次縮表。若以過去的經驗來看，FED縮表對台股的影響為何？FED在2013-14檢討並執行縮表，台股修正是在2013年的討論期間有較大的修正，當年台股本益比由14.5倍下到12.5倍。但2014年FED真正開始執行縮表時，台股反而出現回升。累計台股的修正幅度達1成左右，之後的反彈則是仰賴企業獲利的支撐。在2013年，包括景氣循環股、高殖息概念股和中小型股的表現優於大盤。

歐系外資給予10檔最青睞個股「買進」評等，包括:台積電(2330)、環球晶(6488)、大立光(3008)、台達電(2308)、鴻海(2317)、中鋼(2002)、台塑(1301)、統一(1216)、富邦媒(8454)、中信金(2891)等。

(時報資訊)