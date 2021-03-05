台灣證券交易所公布台灣50等指數最新審核結果，其中，亞德客-KY(1590)、南電(8046)將納入台灣50指數成分股，開發金(2883)、永豐金(2890)、愛普(6531)、景碩(3189)、超豐(2441)納入台灣中型100指數成分股。相關成分股納入及刪除變動將自3月19日(星期五)交易結束後生效。
本次審核結果，台灣50指數成分股納入：亞德客-KY、南電；成分股刪除：開發金、永豐金。候補名單：長榮(2603)、友達(2409)、群創(3481)、智邦(2345)、光寶科(2301)。
台灣中型100指數成分股納入：開發金、永豐金、愛普、景碩、超豐；成分股刪除：亞德客-KY、南電、美律、創見(2451)、中鼎(9933)。候補名單：彩晶(6116)、豐興(2015)、立積(4968)、東和鋼鐵(2006)、文曄(3036)、中石化(1314)、正隆(1904)、天鈺(4961)、晶技(3042)、和大(1536)。
台灣資訊科技指數成分股納入：鴻海(2317)、台達電(2308)、國巨(2327)、矽力-KY(6415)、南電(8046)、群創、可成(2474)、光寶科、欣興(3037)、華新科(2492)、旭隼(6409)、臻鼎-KY(4958)、鴻準(2354)、健鼎(3044)、信邦(3023)、玉晶光(3406)、愛普(6531)、台光電(2383)、嘉澤(3533)、瑞儀(6176)、華通(2313)、聯茂(6213)、景碩(3189)、台郡(6269)、超豐(2441)、健策(3653)、貿聯-KY(3665)、GIS-KY(6456)、台表科(6278)；成分股刪除：智邦、啟碁(6285)、創見。
台灣發達指數成分股納入：智邦、啟碁；成分股刪除：鴻海、台達電、國巨、矽力-KY、南電、群創、可成、光寶科、欣興、華新科、旭隼、臻鼎-KY、鴻準、健鼎、信邦、玉晶光、台光電、嘉澤、瑞儀、華通、聯茂、台郡、健策、貿聯-KY、GIS-KY、台表科、美律、中鼎。
台灣高股息指數無成分股納入，成分股刪除：美律、創見、中鼎。
(時報資訊)
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