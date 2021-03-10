倫元投顧分析師陳學進表示，台股10日開高上漲，終場上揚58.58點，漲幅0.37％，收在15,911.67點；櫃買指數亦同步上漲1.54點，漲幅0.81％，收在191.74點；三大法人進出方面，外資續賣38.2億元，投信買超8.18億元，自營商轉賣21.84億元，惟外資法人於台指期轉買2,236口多單，累計淨空單部位為21,680口，心態轉趨謹慎保守。

台股雖受美股9日強彈激勵，早盤加權指數一度開高大漲133點，惟仍未能克服10日線、月線等反壓，顯見市場追價意願相對保守。展望後市，預期加權指數短線將於「萬六」關卡附近震盪整理。

隨疫苗於全球加速施打，在疫情不確定性因素可望緩解全球經濟動能可望逐漸重回正軌。行政院主計總處預估，今年全年國內生產毛額（GDP）有望達到4.64％，優於去年11月預測的3.83％，顯示後市並沒有悲觀的道理，目前投資人可靜待市場信心恢復、外資買盤歸隊、電子半導體人氣指標股重掌主流角色。

個股方面，本周納入投資組合的匯鑽科，擺脫連五年虧損、創歷年獲利新高，繼元月營收年增逾1.17倍後，2月再年增逾1.3倍，配合內資法人大戶心態積極偏多，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，部分個股已出現低接買盤支持，包括矽力-KY、點序、亞信、九暘、晶宏、驊訊、凱美、茂達、一詮、大世科、淳安、先進光、新鉅科、匯鑽科、光環、華星光、前鼎、波若威、富致、富鼎、家登、茂迪、安集、元晶、儒鴻、聚陽、台達化、台聚、華夏、岱宇等，均表現不俗，後市行情可望漸入佳境。

(工商 )