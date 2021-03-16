逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，台股16日輪由敦泰、天鈺、矽創等趨動IC族群接棒表現，終場上漲63點，收在16,313點，成交值2,982億元，維持在月線上方橫盤整理；櫃買指數則試圖挑戰2月25日高點。

展望後市，資金呈現輪動格局，台股以區間盤整、個股表現為主，先進光、亞信、點序、展匯科、天鈺等波段漲幅過大族群可見好就收。

個股方面，本周納入投資組合的元翎，切入重機專用防護衣市場，股價回測月線後成功止穩，攻勢再起。

(工商 )