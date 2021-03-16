逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:302021/03/16 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股16日輪由敦泰、天鈺、矽創等趨動IC族群接棒表現，終場上漲63點，收在16,313點，成交值2,982億元，維持在月線上方橫盤整理；櫃買指數則試圖挑戰2月25日高點。 展望後市，資金呈現輪動格局，台股以區間盤整、個股表現為主，先進光、亞信、點序、展匯科、天鈺等波段漲幅過大族群可見好就收。 個股方面，本周納入投資組合的元翎，切入重機專用防護衣市場，股價回測月線後成功止穩，攻勢再起。 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 (工商 ) #展匯科 #矽創 #元翎 #天鈺 #敦泰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜證券分析師吳磊光 17:122021/03/15 財經 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 17:102021/03/15 財經 今日股市備忘錄 04:102021/03/16 證券．權證 《商情》利空因素打壓 亞洲天然橡膠多跌 10:002021/03/16 財經 《晨間解盤》市場投機力進來了(倫元投顧提供) 08:532021/03/16 財經 《盤後解析》權王除息前夕 台股狹盤 14:492021/03/16 財經 《觀光股》超額派利＋成長看俏 柏文攻半年高價 12:332021/03/16 財經 15檔外資連三周捧 04:102021/03/16 證券．權證 《集中市場》投信、自營商hold住 三大法人買超2.75億元 15:232021/03/16 財經 《電腦設備》事欣科去年轉虧落底 仍擬配息0.5元 08:012021/03/15 財經 錢進A股 布局平衡基金 04:102021/03/16 投資理財 財經熱門新聞 台積電棄息賣壓殺出 大戶落跑原因曝 - 財經 散戶注意 明天2大事嚇到台股？他偷洩口風 - 財經 不挺台積電？20歲年輕人買爆這10檔 網驚：像50歲才會買 - 財經 缺料、缺櫃、缺水 三缺概念股 多頭聚焦 - 財經要聞 - 工商時報 連11買 投信作帳火力全開 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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