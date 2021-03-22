證券分析師吳磊光表示，台股19日遭外資倒貨387億元，加權指數守住16,070點，惟跌破月線，不過，外資賣壓是否告一段落，利率仍是觀察重點，多頭需盡速反彈至月線，否則短空將至。

台股22日反攻，由黑翻紅、上漲118點，加權指數以16,189點作收，觀察盤面，外資集中出貨標的包括台積電、鴻海及友達、群創等，股價22日均反彈上漲，可見電子產業有望轉強，台股續攻機會高。

個股方面，本周納入投資組合的亞信，2月營收年增86.18％，股價19日突破前高，股價22日再創歷史新高價位，後市可期。

展望後市，若加權指數處於16,200點左右，多頭力道仍稍嫌不足，最好能夠站穩16,250點；至於台積電在季線前反彈，首要觀察重點就是台積電的填息之路，後續多方反攻力道之強弱，需要台積電站上615元、台股重返16,250點，多頭才可能再攻擊下階段。

(工商 )