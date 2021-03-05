大陸以多次鳳梨檢出介殼蟲等為由，3月1起禁止台灣鳳梨進口，全球僑民發起挺台灣農民活動，要當台灣鳳梨最佳行銷代言人，紛紛訂購台灣鳳梨，目前預購量已超過1600箱，預定最快3月中出貨，將當令鳳梨直接送到僑民手中。

大溫哥華台灣僑界聯合會得知大陸以蟲害為由暫停進口台灣鳳梨後，發起「自己的農民、我來挺」活動，號召當地各社團成員相挺台灣農民，這批海外訂單在高雄市政府農業局牽線下，由一群力挺台灣農民的台籍年輕人組成的貿易商與高市冠瀧果菜生產合作社對接，將嚴選高雄當令鳳梨直送溫哥華僑民手中。

由於僑民反應熱烈，截至5日止，訂購鳳梨數量已經超過1600箱，此外，加拿大當地超商等通路也一同響應訂購5000箱，數量仍持續增加中，台僑身處海外但心繫台灣的心意令人感動。

此次大陸嚴禁台灣鳳梨進口的政策，在溫哥華僑界發起挺農民活動，讓高雄興起另一波的「農產外交」，反而大幅增加高雄農產外銷加拿大的量能。

高雄市政府農業局表示，目前正在安排船期，最快應會在3月中出貨，希望能夠在鳳梨產期的第一時間，讓支持台灣的僑胞能很快吃到家鄉味，未來隨著購買量增加再陸續出貨，預估會再安排出貨至4月中。

高雄市長陳其邁在第一時間接獲加拿大僑界支持台灣鳳梨的消息，除了代表農民表達深深感謝外，也感謝駐溫哥華台北經濟文化辦事處大力促成此次的採購。

陳其邁強調，加拿大的僑民要吃台灣鳳梨還要等待貨運運輸的船期，而台灣民眾想吃最新鮮的鳳梨不用等，現在就可以直接在高雄首選電商平台訂購，高雄新鮮鳳梨就直接從產地送到你家。

(中時 )