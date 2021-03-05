汽車大廠國瑞汽車特別贈送有「新神車」之稱的TOYOTA COROLLA CROSS和ALTIS引擎零組件給嘉義縣水上鄉萬能工商。（呂妍庭攝）

汽車大廠國瑞汽車特別贈送有「新神車」之稱的TOYOTA COROLLA CROSS和ALTIS引擎零組件給嘉義縣水上鄉萬能工商當實習車。（呂妍庭攝）

萬能工商校長陳育修與南都豐田汽車代表簽訂加強產學合作意向書。（呂妍庭攝）

萬能工商與南都豐田汽車代表簽訂加強產學合作意向書。（呂妍庭攝）

汽車大廠國瑞汽車為讓學生進入職場能無縫接軌，5日上午特別贈送有「新神車」之稱的TOYOTA COROLLA CROSS和ALTIS引擎零組件給嘉義縣水上鄉萬能工商。（呂妍庭攝）

國瑞汽車去年才送萬能工商未上市新型商用車HINO 700 300貨車兩輛。（呂妍庭攝）

汽車大廠國瑞汽車為讓學生進入職場能無縫接軌，5日上午特別贈送有「新神車」之稱的TOYOTA COROLLA CROSS和ALTIS引擎零組件給嘉義縣水上鄉萬能工商，國瑞汽車經理鍾朝陽鼓勵學生放心拆、盡情玩，讓捐贈車能發揮實質功能，也盼透過實作，未來學生進入職場能快速手上，縮短新手培訓期。

國瑞汽車去年才送萬能未上市新型商用車HINO 700 300貨車兩輛，今再度捐贈新型休旅車1輛及引擎零組件1個，價值約100多萬元，雙方並在萬能董事長林明德見證下，校長陳育修與南都豐田汽車代表簽訂加強產學合作意向書，除透過產學合作將理論與實務縝密結合，也特聘南都豐田汽車技師侯明樹返校擔任教師，把先進汽車科技技術實務經驗導入教學，讓學生學習到最新技術。

林明德指出，以往學生用來教學使用的車子都是退役二手車，很難得有一手車能操作使用，在國瑞汽車贊助下，校方獲贈油電車，引擎零組件也是熱門車款，對學生實務練習將有質實助益。

鍾朝陽說，繼去年4月27日捐贈貨車後，近1年持續和校方保持聯擊，過程中校方不斷分享課程內容，讓他覺得捐贈很有價值，因得知校方尚缺近來車市主流車款，像油電車、休旅車等，雖然COROLLA CROSS去年才上市，相當搶手，但學校有需求，國瑞就想辦補足學校欠缺的部分，以減少產業界與學校的落差，希望學生學以致用。

陳育修說，汽車科很榮幸在如此契機下，獲得國瑞贈予實習車輛，具有正面積極教育意義之外，也說明萬能汽車科培養的生力軍獲得業界重視，尤其汽車科特色課程除原有堆高機操作、固定式起重機操作課程及檢定考場外，目前更進一步成立汽機車改裝教室及鏟裝機操作課程，助學生在就業市場上有多元競爭力。

(中時 )