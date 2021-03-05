汽車大廠國瑞汽車特別贈送有「新神車」之稱的TOYOTA COROLLA CROSS和ALTIS引擎零組件給嘉義縣水上鄉萬能工商。（呂妍庭攝）
汽車大廠國瑞汽車特別贈送有「新神車」之稱的TOYOTA COROLLA CROSS和ALTIS引擎零組件給嘉義縣水上鄉萬能工商。（呂妍庭攝）
汽車大廠國瑞汽車特別贈送有「新神車」之稱的TOYOTA COROLLA CROSS和ALTIS引擎零組件給嘉義縣水上鄉萬能工商當實習車。（呂妍庭攝）
汽車大廠國瑞汽車特別贈送有「新神車」之稱的TOYOTA COROLLA CROSS和ALTIS引擎零組件給嘉義縣水上鄉萬能工商當實習車。（呂妍庭攝）
萬能工商校長陳育修與南都豐田汽車代表簽訂加強產學合作意向書。（呂妍庭攝）
萬能工商校長陳育修與南都豐田汽車代表簽訂加強產學合作意向書。（呂妍庭攝）
萬能工商與南都豐田汽車代表簽訂加強產學合作意向書。（呂妍庭攝）
萬能工商與南都豐田汽車代表簽訂加強產學合作意向書。（呂妍庭攝）
汽車大廠國瑞汽車為讓學生進入職場能無縫接軌，5日上午特別贈送有「新神車」之稱的TOYOTA COROLLA CROSS和ALTIS引擎零組件給嘉義縣水上鄉萬能工商。（呂妍庭攝）
汽車大廠國瑞汽車為讓學生進入職場能無縫接軌，5日上午特別贈送有「新神車」之稱的TOYOTA COROLLA CROSS和ALTIS引擎零組件給嘉義縣水上鄉萬能工商。（呂妍庭攝）
國瑞汽車去年才送萬能工商未上市新型商用車HINO 700 300貨車兩輛。（呂妍庭攝）
國瑞汽車去年才送萬能工商未上市新型商用車HINO 700 300貨車兩輛。（呂妍庭攝）

汽車大廠國瑞汽車為讓學生進入職場能無縫接軌，5日上午特別贈送有「新神車」之稱的TOYOTA COROLLA CROSS和ALTIS引擎零組件給嘉義縣水上鄉萬能工商，國瑞汽車經理鍾朝陽鼓勵學生放心拆、盡情玩，讓捐贈車能發揮實質功能，也盼透過實作，未來學生進入職場能快速手上，縮短新手培訓期。

國瑞汽車去年才送萬能未上市新型商用車HINO 700 300貨車兩輛，今再度捐贈新型休旅車1輛及引擎零組件1個，價值約100多萬元，雙方並在萬能董事長林明德見證下，校長陳育修與南都豐田汽車代表簽訂加強產學合作意向書，除透過產學合作將理論與實務縝密結合，也特聘南都豐田汽車技師侯明樹返校擔任教師，把先進汽車科技技術實務經驗導入教學，讓學生學習到最新技術。

林明德指出，以往學生用來教學使用的車子都是退役二手車，很難得有一手車能操作使用，在國瑞汽車贊助下，校方獲贈油電車，引擎零組件也是熱門車款，對學生實務練習將有質實助益。

鍾朝陽說，繼去年4月27日捐贈貨車後，近1年持續和校方保持聯擊，過程中校方不斷分享課程內容，讓他覺得捐贈很有價值，因得知校方尚缺近來車市主流車款，像油電車、休旅車等，雖然COROLLA CROSS去年才上市，相當搶手，但學校有需求，國瑞就想辦補足學校欠缺的部分，以減少產業界與學校的落差，希望學生學以致用。

陳育修說，汽車科很榮幸在如此契機下，獲得國瑞贈予實習車輛，具有正面積極教育意義之外，也說明萬能汽車科培養的生力軍獲得業界重視，尤其汽車科特色課程除原有堆高機操作、固定式起重機操作課程及檢定考場外，目前更進一步成立汽機車改裝教室及鏟裝機操作課程，助學生在就業市場上有多元競爭力。

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(中時 )

#國瑞汽車 #學生 #校方 #車款 #零組件