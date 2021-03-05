新北市中和區公所於「金山板南公園」步道中段種植24株山櫻花，中和區長賴俊達今（5日）邀請市議員、地方里長等一同見證已冒出嫩綠新葉的枝枒。（中和區公所提供）

新北市中和區公所於「金山板南公園」步道中段種植24株山櫻花，中和區長賴俊達今（5日）邀請市議員、地方里長等一同見證已冒出嫩綠新葉的枝枒。（中和區公所提供）

新北市中和區公所於「金山板南公園」步道中段種植24株山櫻花，中和區長賴俊達今（5日）邀請市議員、地方里長等一同見證已冒出嫩綠新葉的枝枒，鼓勵民眾多利用社區內公園休憩，未來賞櫻不用遠赴他處。

中和區公所表示，中金山板南公園擁有寬闊平坦的人行步道，中段設有簡易的體健設施，一整排鬱鬱蔥蔥的小葉欖仁為步道增添一抹綠意。為提供更優質的綠廊道，中於步道中段種植24株山櫻花，望未來能替公園增加更多繽紛色彩。

山櫻花又名緋寒櫻，屬於台灣原生種，較能適應台灣溫暖潮濕的天氣，花色豔紅濃郁，是民眾喜愛的桃紅色花種。

賴俊達今（5日）於北聖宮前廟埕，邀請市議員、議員助理、11位里長及鄰近居民一同見證已冒出嫩綠新葉的枝枒、生機蓬勃的櫻花樹。

賴俊達表示，每年春暖花開時節若安排賞花行，不用到遠處山上，在中和地區就有烘爐地南山福德宮、錦和運動公園、秀山公園、安邦公園、國防管理學院（民安街）及中和區公所前小公園等6處賞櫻景點，此次植樹再使中和多一個賞櫻走春的好去處。

中和北聖宮主祀媽祖娘娘，位於金山板南公園的中間，信徒絡繹不絕，香火鼎盛，是南勢地區重要的宗教信仰中心。2020年媽祖娘娘透過宮廟主委及里長請託種植櫻花，此次便以中和北聖宮為界，左右各種植12株山櫻花，宛如媽祖娘娘的左右護衛。南勢地區里長們及廟方對於中和區公所同心為區民祈福求平安，打造一條環境更優質的賞櫻步道，表達萬分地感謝。

中和區公所表示，秉持著「幸福中和，健康樂活」的理念打造城市綠環境，後續仍持續推動綠廊美化，亦期待櫻花適應環境後，能在下個春季能迎來桃紅色的花朵綻放，點綴綠廊，同媽祖娘娘般溫暖佑澤中和居民。

(中時 )