新莊區某民宅發生兇殺案，43歲蘇姓女子23日下午3時許向68歲陳姓母親索討3萬元不成，憤而外出購買水果刀刺傷母親左腹，母親臟器外露、倒臥血泊，蘇女哥哥見狀急忙報警，陳母經送醫急救後仍宣告不治，蘇女當場被警方帶回偵訊，訊後依殺人罪送辦。

據了解，蘇女與母親住同棟不同樓層，陳母與哥哥開設按摩店維生；蘇女時常於樓頂餵養野貓，向寵物店購買多包貓糧，卻總積欠貨款，蘇女23日上午再度向寵物店叫貨，寵物店因蘇女積欠貨款婉拒，蘇女遂前往母親所經營的按摩店索討5000元飼料費，爭吵間費用多達到3萬元，陳母拒絕支付3萬元費用，母女爆發口角。

蘇女與母親衝突後氣憤難平，出門到附近商家購買水果刀，返家朝母親行兇，造成母親重傷倒臥血泊中。蘇女哥哥在一旁見到慘況後趕緊報警，救護人員趕抵現場，陳母已倒臥地面大量失血，臟器外露失去生命跡象。

蘇女行兇後，並未離開現場，警消人員到場立即將母親送往衛福部台北醫院急救，民宅外的樓梯間和騎樓遺留母親斑斑血跡，母親經約2小時急救後傷重宣告不治。

附近鄰居表示，蘇女一家人在此居住多年，平日生活無異樣，未曾聽聞爭吵聲，外出後回家看到警察勘驗車，和地上留有血跡，才知發生慘劇。

警方表示，行兇的蘇女已由派出所警員帶回偵訊，鑑識人員第一時間也趕抵現場，拉起封鎖線進行採證，警方訊後依殺人罪嫌將蘇女送辦。

(中時 )