平鎮警加強護童專案勤務。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

受新冠肺炎疫情影響，高級中學以下學校109學度第2學期均延後4天開學，22日結束寒假開始上課，由於開學日師生進入校園要量測體溫，桃園市平鎮警分局規劃執行「護童專案」勤務，加強校園周邊的交通疏導，除維護學童安全外，並減少交通帶來的衝擊。

平鎮警分局長李建民表示，由於疫情影響，師生入校前都須測量體溫，檢測無虞才能入校，根據過去開學日的交通狀況，上午7時20分至7時40分，是各家長送小朋友到校上課的尖峰時段，加上逐一檢測較為費時，對學校周邊交通勢必帶來相當大的影響。

平鎮地區有4所高中、7所國中及14所國小，面對新的防疫措施，警方將透過開學首日校園交通秩序及安全維護情形，與校方共同檢視勤務執行不足之處，適時提供相關意見與協助，即時增派機動警力，全力協助學校量體溫時周邊交通秩序的維護，確保學童的安全。

警方指出，目前已對全轄各級學校，執行「護童專案」勤務，執勤員警除了協助各學校導護老師及志工維護學童安全外，提高見警率也可以讓駕駛人放慢車速，留意過馬路的學童安全，本次將增派警力協助學校量體溫時的秩序維護，除了讓學童上課安心外，也讓家長都能放心。

(中時 )