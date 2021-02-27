捕蜂人全副武裝撥開蜜蜂群，順利找到體型約2倍大的蜂王，蜂王率先被裝入網袋內，其餘蜜蜂半小時內全跟著入袋。（林明仕提供）

昨天下午有3000至4000隻蜜蜂疑似誤把桃花造景當成真桃花，附著在斗六市圓環的花燈造景上，捕蜂單位獲通報後，順利找到蜂王，蜂群全被引入袋內，轉贈給養蜂園繼續養。義消劉津丞表示，這群蜜蜂應只是路過休息，不是築巢。

斗六市公所過年前在圓環布置元宵花燈，昨天下午4點多民眾發現其中一棵假桃花樹幹附著數千隻蜜蜂附，民眾唯恐被螫，也懷疑蜜蜂是否誤會了什麼。

雲林縣消防局接獲報案後，通知縣府農業處委外捕蜂單位清除，也出動一部車觀察與協助。

捕蜂人全副武裝撥開蜜蜂群，順利找到體型約2倍大的蜂王，蜂王率先被裝入網袋內，其餘蜜蜂半小時內全跟著入袋，總計約有4000隻算是滿大群。

斗南消防分隊義消副小隊長劉津丞表示，最近常接獲捉蜜蜂的案件，時間點都是下午，停留地點寺廟、民宅都有，從1000隻到4000隻都有，正值蜜蜂分巢期，蜂王帶著蜜蜂到處移窩，飛累了找地點暫時休息，

劉津丞說，停留在斗六圓環花燈造景的蜂王附著在裸露的假樹幹上，應該只是路過休息，若牠們真要築巢，會找隱密不被看見的地點，例如民宅的屋簷、天花板，蜂王休息夠了就會帶著蜂群離開，繼續尋覓適合地點，第一次看到在車多、空氣髒的圓環造景休息，引起騷動不易外。

這群蜂王與徒子徒孫落網後，捕捉單位並未撲殺，轉交給有興趣的養蜂人繼續養，讓牠們回歸生態圈的一環。

劉津丞表示，雖捕蜂捉蛇業務已從消防局移交回縣政府農業處，需要服務仍打119，或雲林縣便民服務專線1999，消防局勤務中心會通知委外單位前往捕捉。

(中時 )