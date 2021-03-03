台灣首個專業醫療實景攝影棚開幕，投資3000萬元打造，可望解決影視產業難以租借醫療場景拍攝的場地問題。翔聲國際負責人柯泓志表示，已有約30個劇組申請，最快下周會進駐使用。

文策院董事長丁曉菁表示，醫療職人劇是全球性題材，疫後會有許多好故事被寫出來，醫院實景攝影棚可以讓創者作有更大膽的想像。加上台灣防疫有成，這座攝影棚能也將是吸引國外團隊來台拍攝的誘因，擴大國際合作交流。

曾任《大囍臨門》、《打噴嚏》製片的柯泓志，有感於求租醫療場所協拍難度高，決心規劃一個永久性的院實景棚，供劇組租借使用，此計畫去年獲文策院補助300萬元，在10個月規劃、設計、施工後終於落成。據了解，醫院實景棚每月開銷約50萬。

為解決影產業業基礎設施問題，翔聲搭建病床、檢驗器材、手術台等設備，引進醫院實際使用規格的手術室、家屬等候室、批價台等醫院實景棚，並預留劇組所需燈光及運鏡等空間，讓場景更符合拍攝團隊的需求。

文策院副院長張文櫻表示，期待攝影棚營運發展出好的獲利商模，完備台灣文化內容產業生態系。在全球疫情期間，各國醫療院所能量緊蹦下，醫療相關影劇難以取景的問題更嚴重，此舉也為國際影視產業提出解方。

(工商 )