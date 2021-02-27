豐原警分局分局長吳銘淵親自帶隊執行「安城專案」，於各臨檢場所前勤教。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

豐原警分局執行「安城專案」。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

鑑於國內近日發生數起重大治安事件，台中市警方為避免模仿效應，破壞社會秩序，自26日起至28日連假期間連續3天規劃執行「安城專案」。豐原警分局長吳銘淵26日親自率領同仁，實施封閉式密集性臨檢及掃蕩黑道幫派、槍、毒作為，用強勢作為展現嚴正執法決心，讓民眾連假期間能夠安心度假。

分局長吳銘淵於228連假前夕元宵節當天，親自率領優勢警力，針對轄內青少年及不法份子易聚合場所、黑道幫派易圍事等處所，執行臨檢強化轄區治安外，更對場所內民眾，結合犯罪預防宣導，發送豐原分局精心製作之獨立包裝口罩。

並搭配反毒、反詐騙、校園安全等各類案件犯罪預防宣導，以展現警方維護社會治安決心。另在防疫期間，提醒聚集民眾不忘防疫保護自己，及強化民眾犯罪知能。

吳銘淵表示，針對街頭聚眾鬥毆及任何暴力犯罪，警方一定會強勢執法、快速打擊，並傾全力迅速破案，也會針對易滋事場所，實施密集強力臨檢作為，並結合周邊道路路檢勤務及第三方警政作為，維持社會秩序。

豐原警分局指出，目前雖逢228連假期間，但治、交安沒有假期，會更戰戰兢兢、如履薄冰，展現維護社會治安的熱誠與決心，共同守護轄區安全，給民眾一個治安平穩、交通平順的生活環境。

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(中時 )