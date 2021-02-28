國道一號南下高雄路段傳出死亡車禍，一輛自小客車突然遭飛來的輪胎襲擊，釀成1死2傷。（民眾提供）

國道發生輪胎脫落，導致1死2傷的重大車禍，大型貨車在國道行駛中，掉落貨物或機件等物品層出不窮，從棺材到活豬無奇不有，經常造成後方車輛驟然煞停導致追撞，或是緊急閃避擦撞到旁邊車輛及護欄，造成嚴重車禍。

警政署交通組長楊鴻正表示，用路人平常應注意車輛的保養及維護，裝載貨物也要嚴密覆蓋、綑紮牢固；提醒民眾駕車應盡量避免緊跟在危險性高、老舊車輛後方，並保持行車距離，以免發生意外。強調警方將持續透過宣導及執法加強防制工作。

警方表示，高速公路因車速較快，即使是小物件的掉落物，殺傷力也相當大，加上車流量大，閃避不易，常造成嚴重事故。所以用路人一定要定期進行車輛保養，上路前務必做好相關車輛檢查，如有裝載貨物，務必裝載穩妥、嚴密覆蓋及捆紮牢固，以免釀成事故。

警方指出，國道掉落物的罰鍰上限從原本9000元，提高至1萬8000元，查獲造成掉落物的行為人，可處1萬2000至1萬8000元罰鍰。

楊鴻正表示，用路人若發現掉落物，或看到電子看板有掉落物提醒，應放慢車速，觀察相鄰車道的車流狀況，並保持安全車距，除確保有足夠的反應距離與時間，也能避免掉落物因前車輾壓飛散，導致反應不及而撞上。此外，也不要大動作轉向，以免發生追撞及翻車事故。

(中時 )