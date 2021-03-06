單車違規激增！北市4年死傷數千人，地方盼中央授權強制納管。（吳康瑋攝）

單車違規激增！北市4年死傷數千人，地方盼中央授權強制納管。（吳康瑋攝）

北市近年大推綠運輸，並建置微笑單車租賃系統供民眾代步，去年就有3千萬人次使用，但傷亡人數激增，2017年有1581件，2020年則達1952件，期間有22死，北市議員徐立信主張推行車牌系統，讓單車規範更加明確，北市交通局則回應，目前已有施行「單車烙碼」，但沒有強制力，登錄狀況沒有很理想，因此盼透過中央立法授權，讓制度更完善。

北市警察局統計數據顯示，自2017年至去年，台北市民騎乘自行車發生的交通事故件數，以及傷亡人數逐年攀升，其中，4年內死亡人數更高達22人，連帶影響單車違規取締件數也直線攀升，警方 在2017年取締2068件，時至2019年更爆增至4198件，惟去年略降至3334件。

徐立信指出，自行車在法規中列為慢車，且因無強制懸掛車牌，導致民眾違規層出不窮，許多危險駕駛僅能靠員警當場舉發，但警方人力有限，導致騎士心存僥倖，任意騎行亂象四起，日前有民眾踢爆，萬華青年公園附近，出沒大批單車騎士違規逆向、飆進公園、任意闖紅燈等，令家長、行人錯愕不已，呼籲政府重視行人路權，建立管理機制，將單車強制納管。

對此，北市交通局長陳學台指出，單車速度雖比機車慢許多，可仍屬於車輛，在行進中難免會有風險，絕對有必要進行管理，但是否納入車輛監理、領牌的權責在中央，且納入車牌監理需考慮成本，若比照汽機車領牌，就需辦理領牌登記、過戶及報廢等，相關程序將增加行政成本、車主負擔。

交通局運輸管理科科長廖苑伶則表示，北市府自2011年推出單車烙碼，並啟用「自行車實名自主登錄系統」，鼓勵民眾上網登錄，自行車上的車身號碼、所有人的相關資訊，即可確認車主身分，民眾若失竊、遭拖吊便可找回，但因無強制性，民眾擔心被發現違規會挨罰，因此登錄狀況沒有很理想，盼透過中央立法授權，讓制度更完善。

廖苑伶強調，去年已發文給交通部建議修法，讓地方政府因地適宜、按照交通條件，若需要登記，讓各地方政府訂定管理制度，但該議題涉及地方政府，中央需搜集、整理意見，北市府有持續向交通部了解，交通部說若有進度會再聯繫。

(中時 )