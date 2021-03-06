台南科學園區一處光電業舊廠房今早進行拆除工作時傳出意外，一名50多歲工人遭高處墜落的鐵塊砸中頭部，消防人員據報趕往現場，發現該名工人頭部破裂，左手也有開放性骨折，血流如注、意識模糊，包紮止血後緊急送往安南醫院救治。

台南市政府消防局上午11點12分接獲報案，南科園區內三抱竹路一處工地發生工安意外，一名工人遭高處掉落鐵條砸傷，立即派遣南科消防分隊前往救援，消防人員抵達現場時發現，工人左手開放性骨折、頭部破裂且意識模糊，趕緊送醫治療。

據了解，該處為力特光電舊廠房，目前正在進行舊廠區拆除工作，事發後，包括南科管理局、勞工局、南區勞動檢查中心等單位也立刻派員前往查看。

南科管理局初步調查，該場地上午在進行屋頂高空鋼梁拆除作業時，一塊鐵條突然掉落到施工車輛，再砸到在下方作業的的一名工人，工人雖有帶安全帽，但衝擊力大仍造成傷害，目前緊急送醫治療，詳細事發原因仍待相關單位調查釐清。

(中時 )