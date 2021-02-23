毒蟲遇盤檢竟狠咬警員手臂不放 被噴辣椒水才鬆口

台南市警察局新化分局員警21日執行農會選舉維安巡邏時，盤查路旁昏睡在自小客車內駕駛，沒想到警方核對身分時，蔡姓駕駛竟咬住新化警分局督察組長李俊吉手臂數10秒，經警方噴辣椒水後才壓制住蔡男，並於車內查獲毒品，全案依妨害公務及毒品危害防治條例罪嫌移送偵辦，並進行毒品溯源。

據了解，新化警分局督察組長李俊吉、唪口所所長蔡孟書、警員謝昌佑21日執行巡邏勤務時，9時30分接獲110通報，在180甲線道與台39線道路口有一輛自小客車停在路口且車上駕駛睡著叫不醒。

李俊吉等人到場後喚醒駕駛，將駕駛人帶到路旁盤查身分，查證駕駛人所報名字上的相片與駕駛本人長相有異，顯係駕駛人謊報假名，正打算不動聲色深入查證請駕駛人拿出皮夾時，眼尖發現皮夾內有一張身分證，遂請駕駛人拿出身分證讓警方核對身分。

駕駛蔡男見身分曝光意圖逃跑，李俊吉見狀立即阻止蔡男逃逸，沒想到蔡男竟張口咬住李俊吉手臂不放，其他員警立即上前要將蔡男拉開，經以辣椒水回噴後才壓制住蔡男，此舉也造成李俊吉手臂破皮瘀青，還到醫院打破傷風針。

警方也在蔡男車上駕駛座腳踏板上手提袋內查獲二級毒品安非他命，有5小包含袋重總重計15.7公克、二級毒品安非他命吸食器1組、夾鏈袋4大包，蔡男坦承有吸食二級毒品安非他命，全案依妨礙公務、毒品危害防治條例移送偵辦。

台南市政府警察局局長方仰寧獲悉後，在22日會議中公開表揚，肯定李俊吉等員警認真執勤，也心疼督察組長執勤受傷，23日親自分局頒發破案茶，鼓勵同仁士氣。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )