基隆市某公寓26日晚上4樓住戶洗衣機水管鬆脫，水不斷從門縫流出，導致樓梯間下起小雨，嚴重淹水，因邱姓屋主不在家中，無法關閉水龍頭，樓下住戶立即報警請求警方協助，聯繫後，邱男因要事無法返家，最終由其家屬找來鎖匠開門，才解除水患。

基隆市警察局第二分局信六路派出所，26日深夜11點多接獲民眾報案指稱，義二路某公寓嚴重淹水無法排除，鄰居敲門皆無人應門，最終報警請求警方協助。

基隆某公寓樓梯間淹大水，家屬找來鎖匠開門，才解除水患。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

信六路派出所警員李威誼獲報到場釐清狀況，發現是公寓4樓住戶門縫持續流出大量的水，造成樓下住戶家中及大樓樓梯間嚴重淹水，多次按鈴、敲門，皆無人應門。警方查詢資料後，撥打電話聯繫邱男，而邱男表示，因故無法立即返家，則請家屬會同鎖匠到場協助開門。

鎖匠將門打開後，員警進入其住家勘查，發現是洗衣機水管鬆脫，水龍頭未關閉，導致淹水，邱父返家後，向警方及住戶致歉，該棟住戶也感謝警方即時到場協助，排除淹水之苦，員警呼籲，民眾離開家門前，務必檢視家中水電是否關閉，以保障住戶安全。

(中時 )