太平警分局為保護學童上、下學安全及維護校園周邊安寧，警方展開加強守望、交通整理、巡邏等勤務。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

「開學囉！」寒假結束了，太平警分局為保護學童上、下學安全及維護校園周邊安寧，警方將於開學後這段期間加強守望、交通整理、巡邏等勤務，並協同導護老師、志工媽媽等協勤民力一同加強師生們上、下課安全維護；另有鑑於目前新型冠狀病毒肺炎疫情，衛生安全更為重要，有賴家長協助，配合防疫措施，讓學童都能平安健康上學，達到「校方放心、學童開心、家長安心」之目標。

因受新型冠狀病毒肺炎的影響，為加強各級學校防疫整備及校園環境消毒，寒假延至22日甫開學，校門口又恢復以往的熱絡，太平警分局為加強學童及校園安全，啟動執行「護童專案」勤務，協同校方守護學童安全，以保護學童遠離危害及維護交通安全，除強化勤務作為，如學校周邊地區增加巡邏密度，盤查徘徊於校園週邊之可疑人士，提高見警率，以淨化校園周邊安全空間外，並平日與校方建立橫向聯繫網絡，建構安全防護網，對接送學童之家長實施交通安全及護幼安全宣導，也讓校方及家長對於警察積極的防制及宣導作為，都深表感謝及肯定。

太平警方表示，除編排上(放)學「護童專案」勤務外，也將於巡邏時加強巡察校園周邊，以防止治安事故發生，又正值開學始業期間，警方也會配合學校向師生們實施交通安全、預防犯罪等宣導，藉此喚起學童危機意識，並教導學童應變處置方式，減少並降低遭到危害，快樂上學、平安回家。

(中時 )