高雄無黨籍市議員黃捷罷免案於今日早上8點開始投票，黃捷本人一早就在妹妹黃蓉與無黨籍立委林昶佐陪同完成投票。黃隨後在臉書PO出自己與林在「燦爛陽光下」的合影，表示兩人碰巧都穿皮衣默契十足，自己也特別穿上紅色衣服和紅色襪子、戴紅色口罩，希望能迎接好運。
黃捷今日早上8點59分在臉書發文，指8點林昶佐就陪她完成投票，今是個適合出門投票的好日子。黃表示，她與林兩人都碰巧都穿皮衣，很有默契，她也特別穿上紅色衣服和紅色襪子、戴紅色口罩，希望能迎接好運。附圖則是兩人站在燦爛陽光下，望向遠方的照片。
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黃捷今早投票時，在黃蓉與林昶佐陪同下受訪。她表示三人都穿黑色皮衣，代表著「有氣勢」，並說昨晚是近期以來相對睡得比較晚的一天。至於投票結果，今晚就將揭曉。
黃捷罷免案投票重要資訊：
1、時間：投票開始、結束時間自上午8時至下午4時
2、地點：高雄市第9選舉區各投票所
3、罷免門檻：同意票須達該選區4分之1以上（7萬2892票）
(中時新聞網)
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