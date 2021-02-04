高雄市鳳山區昨日（3）驚傳少女遭霸凌事件，在一段網路流傳的58秒影片中，少女遭現場多人飲料淋頭、淋身還被連續掌摑，畫面不堪入目。面臨罷免危機的高雄市議員黃捷正好就是鳳山區民代，在她介入處理後，今早市府與教育局已回覆，指警方已掌握加害嫌疑人資料並將通知到案說明，教育局也將對學生啟動必要協助、後續輔導與相關懲處措施。

黃捷昨深夜近12點在臉書發文表示，一則疑似霸凌的影片在流傳，看了令人不捨，她已立刻和教育局共同了解、釐清狀況，並將在調查後給予協助，也呼籲各界先不要再私自轉傳影片，造成傷害。

今日早上6時許，黃捷在臉書更新近況，指市府與教育局已掌握學生情資，會進行相關輔導工作；警察局也已請相關人士到案說明。黃並重申：「霸凌絕對是零容忍，我會持續追蹤後續狀況。」

不僅如此，黃捷今日早上7時許再度於臉書發文，稱在經過她昨晚詢問後，今日早上她5點多出門前，已收到市府與教育局的初步回覆。經查，受霸凌同學為高雄所屬學校的學生，警方已經掌握加害嫌疑人資料，將通知到案說明；教育局亦同時對受害學生啓動必要協助與後續輔導；而加害者部分，目前仍是在學學生，也將進行後續懲處與偏差行為加強輔導措施。黃也特別讚許高雄市政府行政團隊，在半夜幾個小時內就迅速初步釐清狀況，堪稱高效率。

(中時新聞網)