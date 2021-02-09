繼罷捷之後，台灣基進立委陳柏惟、民進黨立委吳思瑤罷免案也將成立，「刪Q總部」8日也將4357份罷委陳柏惟的連署書，送進中選會。對於陳柏惟的罷免案，會呈現何種走向，前立委沈富雄斷言，這次罷免案的型態，將會是直球對決，而民進黨也會採用當初罷捷案的模式介入。

沈富雄8日在政論節目《平輪無雙》中分析陳柏惟的罷免案指出，「主席還沒下令，顏家動員也不會這麼早，顏家要動員的方式，不要幾天就動了」，他更認為，這次罷免案會是直球對決，並採用黃捷模式，因為陳柏惟的罷免案，可以衍生出很多不同解讀，比如藍綠對幹、統獨對幹，當然國民黨不會承認自己是統。

沈富雄表示，陳柏惟稀奇古怪的言論，讓很多人看不慣，所以會想罷免他，但陳柏惟是很多獨派的，「尤其是非常獨的這群人」，心目中的偶像，他的募款能力不得了，去美洲稍微繞一下，可以募很多錢，因為陳柏惟是他們心目中唯一的希望。

至於陳柏惟那些稀奇古怪的表現大家會如何解讀，沈富雄則說，「如果我是獨派大老，看得遠、看的大，我會很憂心 這個人代表我們，他的表現是可以還不可以？但也會有獨派大老認為，陳柏惟在那個位子上，就是代表我們的希望，他的表現有吸引力，就不會去管細節」。

沈富雄認為，力量越小，越需要這樣，如果獨派氣是很壯的話，就會去考慮品質。

(中時新聞網)