高雄一位男子被一群民眾壓倒在地，用湯匙餵屎，塞的他滿口穢物，畫面怵目。（戴志揚翻攝）

日前網路流傳出一名男子疑遭人擄走後強迫餵屎還被人猛踹、訕笑的影面，影片中男子滿臉驚恐不斷吐出咖啡色穢物。高雄市刑大事後傳喚連姓、洪姓、莊姓3名涉案男子到案，但遭餵吃屎的朱姓男子疑因債務糾紛想要息事寧人不願報案，警方仍依妨害自由等罪嫌將3嫌送辦。昨（5日）天又揪出幕後的40歲呂姓男子，檢察官訊後向法院聲請呂嫌與同夥聲押獲准。

網路影片顯示，3名男子將朱男制伏在地，不僅毆打、踐踏，還用湯匙餵屎。3男不斷嘲笑，見朱男吃屎後表情痛苦嘔吐，還說「吐屎剛好而已」、「還把屎吐出來」，甚至唱起生日快樂歌，極盡凌辱，網友紛紛撻伐表示「噁心」、「惡劣」，「趕快報警抓人」。

高雄市刑大與旗山警分局於網路巡邏時發現影片，展開偵辦，循線查出影片中3名施虐男子身分，1月30日晚間通知50歲連男、20歲洪男及47歲莊男到案說明。

警方調查，朱男1月27日晚間被強押上車，在車內疑發生口角，眾人將朱載往杉林區偏僻地點，拳打腳踢，還強逼吃屎，朱男遭3人凌虐後，於當晚9時獲釋。

案發後朱未報案，警方懷疑他可能因債務糾紛，想息事寧人，連男3嫌聲稱他們是向朱追討70萬元債務。因3嫌交代不清，警訊後依妨害自由、傷害、恐嚇等罪嫌函送偵辦。

事後查出在旗山地區橫行的呂姓男子疑為幕後主使者，2月3日晚間持搜票前往呂嫌家中搜索，當場搜出毒品，全案依違反組織犯罪防制條例、毒品、殺人未遂、恐嚇、妨害秩序等罪嫌送辦，呂姓主嫌與陳嫌聲押獲准。

(中時新聞網)