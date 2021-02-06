大陸籍「閩廈門客0076」客船去年8月在金門母嶼海域翻覆，殘骸半年後變「垃圾」由專案核准入境的陸船接駁帶回對岸。（謝知學提供）

大陸籍「閩廈門客0076」客船去年8月在金門母嶼海域翻覆，殘骸半年後變「垃圾」由專案核准入境的陸船接駁帶回對岸。（謝知學提供）

大陸籍「閩廈門客0076」客船去年8月在金門母嶼海域翻覆，玻璃纖維船身在海浪衝擊下破裂嚴重。（航港局提供）

大陸籍「閩廈門客0076」客船去年8月在金門母嶼海域翻覆，玻璃纖維船身在海浪衝擊下破裂嚴重。（航港局提供）

大陸籍「閩廈門客0076」客船去年8月在金門母嶼海域翻覆，玻璃纖維船身在海浪衝擊下破裂嚴重。（航港局提供）

大陸籍「閩廈門客0076」客船去年8月在金門母嶼海域翻覆，玻璃纖維船身在海浪衝擊下破裂嚴重，當地無法逕行移除拖延下來。交通部航港局今天核准陸方船隻入境搶灘，將支離破碎的殘骸接駁帶回對岸。

廈門輪總海上客運旅游有限公司所有，船長23.69公尺，船寬3.72公尺，總噸位45的「閩廈門客0076」客船，去年8月海事發生時正進行拍賣交接程序，原即規畫拆解除籍，卻在同月22日漂流至金門母嶼海域附近翻覆，船上2名人員獲救，船上無貨也無旅客。金門海巡隊在第一時間趕赴現場，確認無油汙染情事。

交通部航港局中部航務中心在召開應變會議後，透過台航會、中華搜救協會、金門縣政府等管道促請陸方協助廈門輪總移除殘骸。廈門輪總在去年9月2日委託一順船務公司執行岸際殘骸整理集中作業，但因冬季海象狀況不佳，陸方遲未派船前往移除。

後來，在中華搜救協會積極持續協調下，陸方才在今年2月3日透過一順船務代為申請進入我方水域，並獲航港局審查同意，今天下午海象允許下，派遣62噸級的「閩龍漁運60896」於上午7時抵達金門，並將FRP殘骸裝船，下午5時高潮位開航返回大陸。

(中時 )