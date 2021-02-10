好天氣掰了！除夕6區有雨 戴立綱：北部曬衣要快

氣象局預報顯示，今(10)晚小年夜至除夕(11)上午受鋒面影響，全台各地陸續將出現陣雨或雷雨，下午之後鋒面通過及東北季風隨之增強，中部以北及東北部天氣將會轉涼，中南部地區雨勢將會趨緩，預計將影響到初五(16)。

氣象局預報員林定宜表示，這波鋒面將影響到明天上半天，下半天鋒面東移離去後東北季風將會接手，迎風面的北部、東半部有局部短暫雨機率，中南部雨勢則逐漸緩和，中部以北及東北部天氣將會轉涼。

溫度方面，明天各地低溫約15到18度，白天中部以北及東半部高溫約21至25度，南部可達27度左右，其他地區則早晚溫差大。

林定宜指出，這波東北季風帶來的降雨以北部及東半部居多，不過雨勢受地形影響而時多時少，不見得是整天降雨的天氣型態，建議上述地區民眾出門仍要準備雨具，以備不時之需。

此外，由於今晚至明上午鋒面影響期間天氣相當不穩定，海上易有旺盛對流發展甚至伴隨局部雷擊及強陣風，台灣各地沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海上船隻應特別注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊顯示，明天上午鋒面接近及影響，各地有短暫陣雨或雷雨洗除污染物，空氣品質好轉，下午鋒面通過及東北季風增強，擴散條件佳，各地空氣品質多為良好至普通等級。

(中時 )