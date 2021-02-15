開工日寒流報到！今天北部東部雲多偶飄雨，中南部溫差大，氣象專家吳德榮指出，初六開工日強冷空氣南下氣溫驟降，歐洲最新模擬冷空氣強度達寒流標準，美國模式也有強烈冷氣團的強度，周四至周六清晨3天，各地晴冷加上夜間輻射冷卻，台南以北平地最低溫將降至10度以下。

吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」中表示，今、明(15、16日)兩天東北季風水氣減少，北部、中南部好天氣，東半部偶有局部短暫雨；全台白天氣溫舒適、早晚微冷，今日氣溫北部12至24度、中部13至28度、南部14至29度、東部14至27度。明天收假日下午冷空氣前緣雲系移入，北台灣雲量增多，晚起局部地區開始下雨。

吳德榮表示，周三開工日(17日)強冷空氣南下，氣溫驟降、越晚越冷，北部、東半部局部雨，但濕冷不到1天，晚間北部雨停，開始轉為乾冷的天氣。周四至周六(18至20日)晨，全台晴冷，加上夜間輻射冷卻作用，台南以北很多地方的平地最低溫將下探至10度以下，注意氣溫劇烈變化，歐洲(ECMWF)最新模擬這波強冷空氣達「寒流」標準，美國(GFS)最新模擬也有「強烈大陸冷氣團」的強度，密切觀察中。

吳德榮表示，周六白天起至下周一(20至22日)冷空氣漸減弱，全台晴朗穩定，白天氣溫回升，但是夜間輻射冷卻很強、早晚氣溫仍很低，注意日夜溫差大。

(中時新聞網)