受到桃園醫院院內群聚感染事件影響，財政部機動調降藥用酒精原料關稅，從原本的20％調降到10％，原本2月26日即將到期，經行政院核定後，此次一口氣延期半年，實施日期到8月26日止。

藥用酒精關稅是自去年的2月26日因為新冠肺炎（COVID-19）影響，採取減半暫時措施，原關稅稅率為20％降低為10％。

而酒精關稅之所以短期減半實施，是依據關稅法第71條，為因應國內、國際的特殊情況，並調節物資供應及產業合理經營，可以在海關進口稅則的稅率或數量50％內增減。

而海關2020年共計延長4次，每次皆延長3個月，主要是因為疫情還未受到控制，酒精原料的需求未減，國際價格還有上漲的趨勢，國內業者成本壓力難以緩解。

這次衛福部、工業局和財政部共同決定一口氣延長半年，並經行政院核定，從2月27日實施到8月26日；而一口氣延長半年除了國際酒精原料價格仍處於高檔之外，這次審議的過程中，因為發生桃園醫院群聚感染事件，使得疫情一度升溫，以及秋冬防疫專案、整體防疫嚴格度升級，國內的需求增溫。

根據業者透露，國際酒精原料自2020年疫情爆發之後，就已經上漲了3成，不過各國防疫措施已經逐步有經驗，所以像是日本等國各酒廠允許自產酒精，國際需求有降溫。

(中時 )