受伊拉克減產原油之利多與中國大陸疫情升溫之利空相互抗衡，國際油價震盪趨緩，中油、台塑化宣布國內各式汽、柴油價格各調降0.1元。另，因國際市場天然氣價格大幅上揚，國內全年平均進口氣源成本增加，中油本應調漲2月份國內天然氣價格；惟配合政府春節期間穩定物價政策，2月份國內天然氣價格不予調整。

影響所及，中油調整後參考零售價格為92無鉛汽油每公升25元、95無鉛汽油每公升26.5元、98無鉛汽油每公升28.5元、超級柴油每公升22.3元。

台塑化1日凌晨1時起，參考零售價格則為92無鉛汽油每公升25元、95無鉛汽油每公升26.4元、98無鉛汽油每公升28.5元、超級柴油每公升22.1元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價從每桶55.29美元下跌至55.18美元，臺幣兌美元匯率升值0.023元，國內油價依公式計算跌幅為0.22％。按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應分別不調整及調漲0.4元；惟經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調降0.1元，中油汽、柴油各吸收0.1、0.5元。

全球新冠疫情持續，引發石油需求將繼續低迷憂慮，紐約商業交易所（NYMEX）3月原油期貨1月28日收盤下跌1％，成為每桶52.34美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也下滑0.5％，成為每桶55.53美元。

分析師認為，雖然今年全球石油需求預期增長，但煉油廠的產能利用率預期仍將維持較低水平，主因全球疫情仍在持續、OPEC+的減產，以及新增產能的投入等影響所致。全球經濟復甦的力道主要還取決於疫苗普及速度。

(工商 )