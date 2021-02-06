台南市農業局會同相關局處查緝違法屠宰，6日凌晨在後壁區及東山區各查獲1起違法屠宰家禽案件。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

維護春節畜禽肉品安全，台南市政府農業局會同相關局處到列管熱點處所加強查緝違法屠宰，6日凌晨在後壁區及東山區各查獲1起違法屠宰家禽案件，沒入屠體銷毀，並對違法業者進行查處。

農業局6日凌晨4時會同農委會動植物防疫檢疫局、台南市衛生局、環保局、警察局及動保處，在後壁區查獲林姓業者及東山區查獲袁姓業者違法屠宰雞隻，現場共沒入屠體45隻，查獲的雞隻屠體已全數化製銷毀，確保無外流。

另針對業者違法屠宰行為，後續由防檢局依據《畜牧法》處以新台幣2萬元以上10萬元以下罰鍰。

台南市聯合違法屠宰查緝小組總召集人、市府祕書長方進呈呼籲，業者切勿心存僥倖違法私宰及販售家畜禽肉，市府相當重視民眾食肉安全，違法屠宰查緝小組會持續不定時不定點進行查緝工作。

農業局長謝耀清表示，為維護民眾食用的畜禽肉品安全，市府會依據《畜牧法》規定，落實於合法屠宰場內屠宰，違反者處以新台幣2萬元以上10萬元以下罰鍰，情節重大或再犯者處1年以下有期徒刑，呼籲業者切勿以身試法。

農業局除了呼籲切勿私宰家畜禽外，也請消費者不要購買來路不明的畜禽肉品，務必認明「防檢局屠宰衛生合格」標誌，確保來自於合法屠宰場，經防檢局派駐獸醫師檢查合格的衛生安全肉品，才可以安心食用。民眾如果發現違法屠宰情事，可撥打1999市民專線或農業局專線06-6326301舉發，共同維護畜禽肉品安全。

(中時 )