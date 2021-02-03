台南仁德區中洲公墓附近空地，近日發現有任意傾倒事業廢棄物情事，南市警歸仁分局日前火速逮捕邱姓嫌犯。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台南仁德區中洲公墓附近空地，近日發現有任意傾倒事業廢棄物情事，南市警歸仁分局調閱監視器後，火速循線逮捕邱姓嫌疑人，已違法傾倒近2公噸的營建事業廢棄物。經警方通知環保局稽查人員到場會同了解後，邱嫌依違反《廢棄物清理法》移送南檢偵辦，同時警方也將該地點列入重點區域巡查。

大潭派出所巡邏人員2日下午發現邱姓嫌疑人駕駛自小貨車，正在丟棄廢棄磁磚、廢水泥砂漿 ，經查，邱嫌未領有廢棄物清理法許可證，任意傾倒於工作場所載回之泥作廢棄物數量約2公噸，現場通知環保局稽查人員到場會同，邱男涉嫌違反廢棄物清理法第36條，事業廢棄物之貯存清除或處理方法及設施應符合中央主管機關之規定。另外，未申請核發公民營廢棄物清除處理機構許可文件，已涉嫌違反同法第41條第1款規定，涉及違反同法第46條第4款部分，全案移送南檢偵辦。

歸仁警分局長洪頂力強調，環保事件涉及國土安全，為當前政府及社會大眾相當重視及關心事項，基於行政一體，警察機關責無旁貸，持續查緝這類違法案件，打擊任意棄置廢棄物的惡行。洪頂力也說，政府訂有相關處理廢棄物流程，請業者切勿心存僥倖，任意棄置。另，希望民眾如有發現，能夠立即反映，共同保護地球生態環境，永續經營。

(中時 )