債務糾紛遭圍毆 中和警圍捕開1槍逮3嫌

債務糾紛遭圍毆 中和警圍捕開1槍逮3嫌

32歲謝姓男子疑因債務糾紛夥同2名友人今（9日）凌晨1時許，在新北市中和區烘爐地附近涼亭痛毆47歲許姓男子，謝嫌等人犯案後開車逃逸，警網立即圍捕並朝謝嫌汽車的右後輪擊發1槍，謝嫌等人最後自撞遭逮，訊後被依傷害、聚眾及妨害公務等罪嫌送辦。

據悉，謝嫌不滿許男多次催討汽車貸款的服務費，夥同2名友人今（9日）凌晨1時許，邀約許男前往新北市中和區烘爐地附近涼亭商談債務問題，豈料，許男一到場後即遭3嫌徒手圍毆，附近民眾見狀連忙報警。

警方獲報趕至，現場僅剩下許男一人，立即通知警網線上圍捕，警方於興南路二段159巷口進行攔查，謝嫌的車輛攔查不停且意圖衝撞警方，遂朝該車輛右後輪擊發1槍，並一路追捕至興南路一段117巷內，謝嫌車輛失控自撞遭逮。

中和警分局表示，案發後啟動快打警力22人，將謝嫌等3人全數緝獲，訊後將依傷害、聚眾及妨害公務等罪嫌送辦。

(中時 )