經濟快速復甦的希望和歐洲數十億美元併購交易提振了市場信心；歐股在經濟敏感的周期性部門上漲之下收紅。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲1.24點或0.30%，為410.78點，符合於全球股市近期的樂觀信心。包括基本資源股、銀行股、化學股等周期性部門上漲約在0.8%至2.2%之間，為主要指數上漲最多的部門，科技股也上漲1.5%。

新冠疫苗在全球各地陸續推出，以及歐洲的併購活動，減緩了歐洲股票近期的悲觀情緒。然而泛歐600指數仍未達疫情前水準，也落後2020年高點約5%。

貝萊德(BlackRock)投資公司策略師表示，低估了歐洲股票；受到低利率影響，市場對金融業的風險敞口較高(high exposure)；即使考慮到疫苗帶動的復甦具有潛在的追趕性成長，市場還面臨結構性成長的挑戰。

戴樂格半導體(Dialog)在德股大漲16%，收報64.1歐元，股價來到近20年高位。瑞薩電子(Renesas)周一在歐股開盤前證實，將以約58.9億美元現金收購Dialog。

Raymond James歐洲策略師Bailey指出，許多歐州個股已經失寵於國際投資人，該筆交易突顯出，美、日、中國投資人正在尋找投資該類股票。

法國威立雅環境公司(Veolia)跌1.48%。在失去目標公司董事會支持後，威立雅仍宣布，對水資源和廢棄物管理公司蘇伊士(Suez)發起113億歐元以及不須董事會同意的敵意收購。

法國相關公司收低。然該交易面臨新的法律障礙，法國政府也警告，該收購交易的敵意日增。

德國DAX指數持平，從開盤時的創新高點回落。新公布數據顯示，德國12月工業產成長停滯；德國以及鄰國從12月中旬相繼祭出全國性封鎖，抑制了該國出口導向的製造部門。

(時報資訊)