警方查扣手機、記帳本、現金100萬餘元等證物。（新北市刑大提供）

30歲陳姓男子籌組詐騙集團，利用靈骨塔位變現獲利方式反覆詐騙被害人，至少有10餘人受騙上當，金額達3000萬餘元，新北市刑大獲報2月3日、4日循線逮捕陳嫌等5人，查扣手機、記帳本、現金100萬餘元等證物，訊後依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法及詐欺等罪嫌移送法辦。

據悉，陳嫌籌組詐騙集團橫行於台北、台南，利用代銷、仲介靈骨塔位等手法詐騙被害人手續費，隨後謊稱遭主管機關調查為由故意拖延、或藉故提高手續費用及稅金，且被害人多為年長者。

陳嫌等人若發現被害人資金充裕，則由集團成員假冒知名建設公司業務，與被害人洽談高價收購，反覆詐騙被害人。警方指出，詐騙集團甚至要求被害人將名下不動產設定抵押貸款，造成被害人無端破產，得手後從此消失匿跡令被害人苦不堪言，行徑非常囂張可惡。

新北市刑大經蒐證調查，於2月3日、4日持搜索票、拘票前往新北市、台中等地點將陳某等5人拘提到案，並查扣手機、記帳本、監視器及現金100萬餘元等證物，警方正擴大清查是否有其他被害人受騙上當。

警方呼眾，詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，詐騙手法亦隨時勢不斷變異與推陳出新，民眾務必提高警覺，勿信詐騙謊言，如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所進行查證。

(中時 )