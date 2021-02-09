和平警分局副分局長蔡翊民9日於警察廣播電台接受專訪，宣導武陵農場櫻花季交通疏運措施。（和平警分局處提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場櫻花季每年吸引大批遊客湧入，疏運管制將於12日起跑，每日限制進場人數6000人次。和平警分局副分局長蔡翊民9日宣導交通疏運措施，並呼籲民眾注意登山安全。

著名的武陵農場櫻花季即將開始，歷年均湧入大量人車前來賞櫻，為避免民眾開車出遊塞在山上，交通部公路總局計畫於2月12日至3月1日實施疏運管制，蔡翊民9日上午於警察廣播電台接受專訪，宣導武陵農場櫻花季交通疏運措施。

疏運管制措施為每日限制進場人數6000人次，除1800名住宿遊客外，其餘團體票1000名、散客3200名都需搭乘公共運輸大客車才能上山；另今年基於防疫需求，武陵農場將落實對於駕駛及搭乘遊覽車、公共運輸的民眾，量測體溫、全程佩戴口罩。

櫻花季期間，武陵農場周邊道路將實施交通管制，台7線95K牛鬥橋(宜蘭縣轄)及台7甲線74K梨山路段，已於沿線及宣導點設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場。

台7甲線與中124線(武陵路)路口，將由武陵農場派員實施全天候管制，無通行證車輛一律禁止進入。和平警分局也將加派員警加強交通疏導，另台7甲線道路蜿蜒狹窄，請遊客勿違規停車，以免造成壅塞，員警將加強違規取締。

蔡翊民籲請用路人行旅前務必關注氣象預報、道路交通資訊及相關管制措施，進入山區前應檢查車況並加滿油(電)；行駛台7甲線思源埡口附近至武陵農場路段，由於冬季東北季風帶來低氣溫從埡口進入，可能造成路面結冰現象，如發現路面有水痕，即可能是結冰現象，務必減速慢行以免打滑，並預先規劃旅行備案，俾能即時因應。

此外，和平地區登山健行的步道及知名山域眾多，開放山林後，又因疫情衝擊無法出國，民眾轉向山區旅遊，且登山的民眾也越來越多，由於高山不比一般步道平順好走，民眾可能輕忽攀登山嶽的危險性，迷途、受傷的山難搜救案件也隨著增多，根據內政部消防署統計，事故原因又以「迷路」為最大宗，發生事故群組大都是「自組隊伍」，年齡層多趨於中高齡。

和平警分局指出，為了維護登山安全，請衡量自己的身體狀況，做好行程規劃並備妥登山裝備，且要與有經驗之登山者結伴上山；如屬高山，應有嚮導，切勿單身前往；天候不佳時，也請勿勉強入山。

另外，蔡翊民表示，春節快到了，2月3日22時至2月17日24時，於加強重要節日安全維護工作期間，警察機關提供「民眾(含外僑)舉家外出遠遊可向警察申請居家安全維護」及「協助維護民眾存、提款安全服務」等貼心服務措施，只要撥打1通電話到轄區派出所或打「110」，讓您全家安心遠遊。另年節期間，和平警分局各分駐(派出)所將於轄內設置機動派出所，即時提供受理報案及各項為民服務，建立警察優質服務品質。

(中時 )