東森集團總裁王令麟20日表示，東森購物去年營收247億元，年增21％，稅後淨利14.45億元，EPS 14.18元，創歷史新高，公司應股東要求，預計2023年股票上市，該年預計營收達750億元（含草莓網）。東購電子商務事業部執行長表示，成長的動能主要來自多通路、自營商品加美妝、東森幣。

王令麟表示，東購原不想上市，但因MOMO股價達到800元上下，但因小股東與員工一再要求，決定規畫在2023年上市，東森寵物雲預計2024或2025年股票上市。集團各事業，直銷電商與東森保險代理年終獎金2到6個月，東森購物2到4個月，其他事業1到2個月。

王令麟，疫情讓消費市場有很大轉變，連看電視的人都回來了，2021年非常有挑戰性，網路平台去年營收110億，今年挑戰220至240億元（含草莓網），直銷電商去年14億，今年挑戰60億。

東森購物正式成為2021年新線上零售獲利王，EPS居同業之冠，集團總裁王令麟統合集團旗下自營商品、線上線下布局、社交電商策略奏效。東森購物旗下有ETMall東森購物網、her和她、網連通、電視購物、電話行銷、手機購物、型錄、MOD以及海外跨境美妝電商平台香港草莓網等，台灣會員總數超過900萬，加上東森幣輔助與自營商品銷售大幅成長，2020年自營商品業績已占30％營收，同時也占獲利60％，使東森購物在會員成長和業績上大有斬獲。

東森購物獨步市場自2018年8月推出與現金等值的「東森幣」，截至目前已發放117億枚東森幣，尤其VIP會員持有占比高達43％，顯示東森幣策略奏效，不僅有效增進CRM，更提升會員黏著度。

東森集團旗下新金牛事業體－「東森直消電商連年發威、成效驚人，東森直消電商自2018年4月成立，營收即迅速成長，首年業績達1億元，2019年4億，2020年更創下營收15億的黃金線（較2018年4億成長近4倍），獲利7,000萬，短短三年以1億、4億、15億倍數飛輪式成長，今年業績更將挑戰60億大關，目標正式晉升台灣前五大直銷商。

王令麟進一步表示，東森直消電商目前已經擁有近5萬的直銷商，能夠快速吸引這麼多人願意加入、相繼跟隨，除了集團龐大的資源，更是東森在零售產業累積長達20年的「東森嚴選」品牌精神，獲得經銷商的信賴、消費者的喜好與支持。

而東森集團擁有每年高達300億元的商品採購力，再加上東森自然美、保健食品自行研發、製造、生產的優質商品，讓加入東森直消電商的事業夥伴們，有最好的產品可以推薦給消費者，有最大的利潤可以獲利、共享，都是東森集團拓展直銷事業最大優勢而東森直消電商的獨家明星商品《活泉精華膠囊》，在綜藝天王吳宗憲的代言廣告加持下，2020年狂售3.6萬盒、2.4億營收。

網路好評破萬的白茶保養系列也創下銷售突破4.1萬盒、7千萬營收的驚人佳績，東森直消電商在去年12月即榮獲中華民國教授協會的四項大獎肯定，更打出藝人團隊大軍招牌-戲劇教母周遊、綜藝天王吳宗憲、人氣天王澎恰恰、綜藝鬼才沈玉琳加入東森品牌，撒下天地人三網大軍號召動員，要挑戰2025年直銷商突破10萬大關、業績350億營收。

東森集團旗下ETtoday新聞雲2021年挑戰營收告捷15.2億，較2019年營收12.41億成長22%，東森寵物雲年營收18.4億，較2019年5.84億，成長215%，旗下東森新媒體合計年營收33.6億，較2019年18.25億，成長84%。

其中數位廣告合計分眾傳媒占17億，東森集團總裁王令麟表示:「東森集團2020年整合家外媒體廣告版圖，取得北捷、新北環狀線、桃捷、高鐵、街道家具等廣告版位，將ETtoday新聞雲與分眾、禾力打造為亞洲最大新聞網站、最大交通媒體、最大樓宇廣告，以陸海空三軍，以點(樓宇)、線(交通)、面(新聞雲)策略同步攻佔全台最大線上線下廣告市場。

今年更將接續推出曾勇奪金鐘獎最佳綜藝節目的《聲林之王》第三季、大型實境廚藝節目《料理之王》第二季、挑戰舞林高手的《霹靂舞之王》、選拔自然美女的《玩美之王》與挖掘台灣新生代電競高手的《電競之王》，節目內容豐富、卡司陣容龐大，前所未有，在在顯示ETtoday新聞雲新媒體之王的霸主地位。

除了集團各關企業績蓬勃成長發展，東森優良的產品品質與堅強的品牌實力也在2020年備受諸多大型獎項肯定與榮耀加持，包括東森國際榮獲台灣企業永續獎TCSA企業永續報告獎金獎、行善不落人後的東森購物董事長王令麟更在2020年榮獲第3屆華人公益節公益大使的殊榮。

東森購物網也連續四年榮獲第9屆臺灣服務業大評鑑大型購物網站金牌獎、與內政部災害防救深耕計畫績優網購平台。

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