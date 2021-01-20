特選價值成長報酬指數 新增新纖等8檔 16:092021/01/20 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣指數公司公布「臺灣指數公司特選價值成長報酬指數」2021 年第1次成分股定期審核結果。成分股新增新纖（1409）等8檔刪除福懋（1434）等8檔，成分股納入和刪除，自1月20日起生效。 成分股納入8檔包括：新纖、中纖、聯強、京元電子、長榮、和碩、矽格、康舒等。 成分股刪除8檔：福懋、東元、正隆、東和鋼鐵、慧洋-KY、群創、彩晶、寶成等。 中小A級動能50指數 新納入愛之味等44檔 存股雙十等權重報酬指數 新增光寶科等10檔 (工商 ) #正隆 #康舒 #和碩 #寶成 #東和鋼鐵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聚陽 今年營運衝兩位數成長 04:102021/01/20 證券．權證 國際債市規模5.66兆 首度超越公債市場 04:102021/01/20 證券．權證 新興市場領頭羊 長線蓄勢待發 04:102021/01/20 投資理財 大陸本土確診 單日達106例 04:102021/01/20 產業財經 操盤心法－台積電業績成長火熱 新科技新配備成主流 04:102021/01/20 證券．權證 主題投資成顯學 創新成長型基金當道 14:292021/01/20 財經 亞洲高收益債 資金動能強勁 04:102021/01/20 投資理財 三利多灌頂 紅包行情噴發 04:102021/01/20 財經要聞 許舒博連任壽險文教基金會董事長 持續助偏鄉學子求學 16:202021/01/20 財經 旗艦轎車商機大 凌志LS大改款搶頭香 04:102021/01/20 產業．科技 上證早盤一度衝高0.6％ 午間漲幅回吐 12:132021/01/20 財經 財經熱門新聞 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 稀土戰再起？ 陸祭新管制 全球老大哥竟找澳救命 - 財經 印度網民稱陸不進口印度米會餓死 用途曝光後臉腫了 - 財經 馬雲出現了 神隱近3個月後視訊露面 暗示遠離商界 - 財經 被張忠謀料中 專家：台積電變戰略武器後 台灣最終下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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