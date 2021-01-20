臺灣指數公司公布「臺灣指數公司特選價值成長報酬指數」2021 年第1次成分股定期審核結果。成分股新增新纖（1409）等8檔刪除福懋（1434）等8檔，成分股納入和刪除，自1月20日起生效。

成分股納入8檔包括：新纖、中纖、聯強、京元電子、長榮、和碩、矽格、康舒等。

成分股刪除8檔：福懋、東元、正隆、東和鋼鐵、慧洋-KY、群創、彩晶、寶成等。

(工商 )