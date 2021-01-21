拜登周三完成宣誓就任美國第46任總統，他發表就職演說宣稱「民主已戰勝一切」，並呼籲美國人團結以克服新冠肺炎帶來的空前挑戰。拜登就任後馬上開工，火速簽署17項逆轉川普政策的行政命令，包括重返巴黎氣候協定與世界衛生組織（WHO），與加入COVAX。

拜登完成宣誓儀式後立刻回到橢圓形辦公室開工，並一口氣簽署17個行政命令，內容主要是與防疫、移民、氣候變遷與種族平等有關的政策，且都是逆轉前朝政府川普政策的決定。

在防疫部份，拜登下令啟動100天口罩挑戰計畫，要求在聯邦機構場所必需配戴口罩與保持社交距離。

在與國際組織的關係方面，拜登簽署行政命令重返WHO與巴黎氣候協定。拜登幕僚指出，為了對抗疫情，美國也會加入由WHO主導的COVAX。

此外，拜登同時還簽署行政命令為美國民眾提供經濟救濟、終止Keystone XL輸油管計畫、停止美墨邊境圍牆建設、取消回教國家的旅遊禁令與推動種族平等。

戴著口罩的拜登向媒體指出，「時間已刻不容緩，今天就是開工的好日子。」近幾任美國總統在就職第一天就簽署行政命令的總共才兩人，這兩人也都僅簽一個行政命令。

對於拜登政府宣告重返國際組織，聯合國發言人杜賈立克（Stephane Dujarric）表示，「聯合國秘書長樂見美國重返世衛，由於疫苗是對抗新冠病毒的關鍵武器，有美國的加入並支持COVAX，將有助於所有國家有取得疫苗的公平管道。」

法國總統馬克宏在推特發文指出，「在拜登的參與下，我們將有更強的戰力面對當前諸多的挑戰、營造我們的未來與保護我們的地球。歡迎重返巴黎協定。」

歐盟高峰會主席米歇爾（Charles Michel）表示，「過去4年大西洋兩岸的關係嚴重惡化，情勢變得不穩定與難以預測，如今美國態度似已改變，歐洲與全球對新政府的看法也會隨之改觀。」

亞太地區的美國盟友則表達期盼與拜登政府強化合作關係，包括日本首相菅義偉、台灣總統蔡英文與南韓總統文在寅等國家領袖同時強調擁有共同的民主價值。

(工商 )