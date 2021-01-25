受美股上周五(22日)小跌，台積電ADR(美國存託憑證)重挫3.74%影響，台股今(25)日早盤跌近百點，權值股龍頭台積電更一度挫逾2%，直探636元，呈現開低震盪走勢。

事實上在美股之前，由於英特爾(Intel)釋單充滿不確定，外資法人22日已經大賣台積電逾400億台幣，不過法人指出，台股元月來指數大漲1,286點，月線可望連三紅，特別的是，本周步入美台重量級財報周，指數可望先蹲後跳，有機會挑戰新高16,238點及上看16,370點。

本周美國2大重量級科技股蘋果(Apple)、特斯拉(Tesla)將公布財務報告，國內也有聯發科、聯電、旺宏等科技大咖法說會。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股封關倒數兩周，本周收月線將連三紅，由於外資22日轉賣超343億餘元，且外資台指期淨空單2.75萬餘口，研判本周盤勢高檔震盪之際，指數有機會突破前高16,238點、上看16,370點，壓回下檔支撐落在15,320點到15,500點；看好IC設計、電動車相關、3D（LCD、LED、DRAM）、太陽能、塑化、營建、金融等類股。

(中時新聞網)