周一(1月25日)萬六關卡再度告失，回顧這條萬六漫漫路迢迢，今年2021年開紅盤(1月4日)萬五城門近在眼前，1月6日成功收上萬五關卡，隨後穩步上揚，不到20天，於1月15日首度觸及萬六至16041.59點，1月21日收盤更穩居萬六之上，以16238.46、16153.77點，寫盤中、收盤雙雙新高點，1月22日收盤雖跌0.83%，仍守住16019.03點，周線連12紅，拉出近年最長紀錄。從1月4日開盤14720.25，到1月22日收盤16019.03點，大盤已上漲1298.78點，漲幅達8.82%。法人直言，台股資金動能正向，但土洋對作戲碼，選股難度增加。

上周四、五(1月21、22日)收盤成功站上萬六關卡，1月的成交金額，日日有3千億元大量，至1月22日以來15個交易日，平均成交金額達3772.07億元，其中1月15日觸及萬六之多空交戰，爆出4435.75億元之歷史最天量；1月6日4386.56億元寫第二大，1月20日4286.79億元寫第三大，1月22日4134.29億元寫第四大，14日4020.55億元第六大，8日第七大，13日第八大，12日第九，21日第十大，5日第12大，4日第13大，7日第15大，11日第17大，19日第20大，18日大22大，天天寫新紀錄。

台股高山群立，百元俱樂部人數共231檔，處於歷史相對多的席次，以1月漲幅表現來看，愛普(6531)期間漲幅74.82%奪冠，立積(4968)、祺驊(1593)均漲逾5成、排入前三名，隨後耀登(3138)、世芯-KY(3661)、同致(3552)亦漲逾40%，巨虹(8084)、長聖(6712)、南電(8046)、勤凱(4760)、富邦媒(8454)、萬潤(6187)、閎康(3587)、家登(3680)、穩懋(3105)、直得(1597)、鴻海(2317)漲幅超過3成，精測(6510)、雍智科技(6683)、致茂(2360)、健策(3653)、亞德克-KY(1590)、義隆(2458)、日月光投控(3711)、瑞昱(2379)、同欣電(6271)、力旺(3529)、威鋒電子(6756)、鈺太(6679)、群聯(8299)、致新(8081)、譜瑞-KY(4966)、緯穎(6669)、金麗科(3228)、富邦科技(0052)、台積電(2330)、宏捷科(8086)、元大台灣50正2(00631L)、聯發科(2454)、聯德控股-KY(4912)、貿聯-KY(3665)、美利達(9914)同步上漲逾2成。

若以外資買賣超來看，百元俱樂部中，鴻海獲外資買超33萬張強居榜首，日月光投控買超5.4萬張排第二，欣興(3037)、義隆、世界(5347)、力成(6239)、華碩(2357)、國巨(2327)、臻鼎-KY(4958)、全新(2455)買超介於4萬-1萬張，華新科(2492)、南電、宏捷科、瑞昱、精材(3374)、矽創(8016)、超眾(6230)、瑞儀(6176)、緯穎、漢唐(2404)、台勝科(3532)、同欣電、上銀(2049)、中租-KY(5871)、立積、和大(1536)、元大台灣50正2則獲外資買超1萬至4千張區間。

若外資買超4千張以上且漲幅2成之個股，鴻海、日月光投控、義隆、南電、宏捷科、瑞昱、緯穎、同欣電、立積、元大台灣50正3之10檔。

若外資期間內賣超仍漲幅達2成之個股，台積電遭賣超10萬張、漲逾22.45%，聯發科賣超近4千張、同樣漲逾2成，萬潤、同致、貿聯-KY、直得、閎康、長聖、穩懋，共9檔個股也都遭外資拋棄仍勇往直前。

而若外資期間內買超逾千張仍苦情下跌之個股，有9檔，微星(2377)獲外資買超近4千張、卻跌1.11%，可成(2474)獲買超逾3600張、跌1.92%，中美晶(5483)、美食-KY、王品、儒鴻、禾伸堂(3026)、宜鼎(5289)、晶焱(6411)共上述九檔，跌幅落在1-5%間。

(時報資訊)