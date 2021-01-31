北市北投區中庸里前里長黃許銘，2016年12月，利用辦理活動以及採購禮品，侵佔垃圾焚化廠回饋金、里鄰建設經費共20萬多元，士林地院審結，依貪汙治罪條例侵占公有財物罪，判處有期徒刑2年10月，褫奪公權3年，全案仍可上訴。

黃許銘2010年到2018年間擔任中庸里里長，2016年間，舉辦睦鄰互助聯誼活動、元宵節以及中秋節園遊會活動，以購買洗衣粉、漂白水與全自動血壓計為由，向北投區公所申請活經費，當公所將經費撥入專戶後，里長以提款卡或轉帳至個人帳戶，用於支付個人消費貸款以及日常生活費用，藉此侵佔款項。

接受里長委託的廠商出貨、舉辦活動後遲遲未收到貨款，因而向廉政署檢舉，案經法院審理，黃許銘於偵查中自動繳交犯罪所得，償還廠商欠款，法院認定符合減刑條件，予以減輕其刑。

判決指出，由於黃許銘侵占公款金額尚非鉅大，且以付清，但他身為里長，受到選民重託，卻侵占公有財物，破壞國家政治清明的聲譽，因而判處有期徒刑2年10月，並依法宣告褫奪公權。

(中時 )