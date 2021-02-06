挑戰全國搶金牌農村 侯友宜：有信心蟬聯。（葉德正攝）

全國金牌農村競賽將在2月開始評選，新北市雖非農業大縣，三芝共榮暨安康社區卻在上屆在全國700多個社區中搶下冠軍寶座，3年一度的比賽即將開跑，新北選出淡水樹興社區、忠寮社區參賽，新北市長侯友宜矢言要蟬聯金牌農村，再創佳績。

為參加全國賽，新北市農業局先行舉辦市級賽，6日舉辦頒獎典禮，農業局指出，本屆共有33個社區參賽，經過書面初審及現地複審後選出2金、2銀、2銅、4個優選，共計10個優良社區，並由淡水區樹興社區及忠寮社區奪下本市金牌，期許社區作為新北市的模範，帶領其他社區共同成長。

樹興社區加入農再計畫後，研發茶油特色料理、手工皂與二級加工產品，並開創完整體驗採茶籽、榨茶油的食農小旅行活動，每年秋天產季小旅行名額供不應求，現在社區有12名青年回流，還有每周末都有搭乘環狀線的遊客前來採購農特產品的小農假日市集。

忠寮社區早期因上游養殖漁業排放汙水造成溪流優養化，開闢茭白筍田引流汙水作為天然肥料，並建立魚菜共生園區改善溪流水質。為協助青農回鄉發展農業，社區透過農再計畫打造食農教育場域，邀請師資輔導農業技術，結合大專院校開發南瓜咖哩、南瓜蛋捲、地瓜蛋糕卷等二級加工品，搭配燕樓古蹟文化小旅行，提供全方位農村文化體驗。

近期忠寮社區還成立太陽能綠電合作社，太陽能板建設在居民屋頂，除了提供遮蔭節省夏季電力，售電收入也設立回饋金，回饋社區使用。

侯友宜表示，新北市農村再生社區，各有特色亮點，新北市最大優勢在於29區各有特色，尤其沿海社區保留傳統文化，更具生物多樣性，蟬聯冠軍一定沒有問題。

(中時 )