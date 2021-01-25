華爾街長期大空頭泰斯（David Tice）對投資人發出新警告，他預期美股將在持續兩年的低迷行情中下挫至少30%，而他看衰美股的主要原因之一，是華盛頓當局將推出不友善的企業政策。

泰斯接受媒體訪問時表示：「我們現在有一個掌控參眾兩院的拜登政府，他們可能制定更加傾向反資本主義的政策，他們已經提高最低薪資，就成本方面來看，這將損害企業獲利。」他並表示，支持印鈔的寬鬆貨幣與財政政策也將使華爾街感到擔憂，「所有這些都不利於金融市場」。

泰斯以操作Prudent Bear基金聞名業界，該基金在2008年就在金融危機爆發之際，賣給了投資管理公司Federated Hermes。

該知名投資人向來在多頭市場進行看跌的押注，目前擔任AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF基金顧問，不過這檔基金近來表現不佳，過去3個月間已下跌32%。

泰斯最近發出警告，稱問題正在堆積，並提到市場被高估，以及對新冠疫苗的擔憂是令他悲觀的理由，「疫苗並非真正的萬靈丹，雖然對疫苖的看法非常樂觀，但是現在出現新的病毒株，前景絕對存在風險」。

不過泰斯也坦承他也並非總是切中時機，他表示：「我已經看到熊市接近，人們總稱我為『永久熊』，但我是奧地利經濟學派的信徒，該學派認為股市下跌的幅度，將與之前榮景所創造的過度交易成正比。我在1998年初、1999年、2006年至2007年，親身經歷」。

不過，儘管這位大空頭看跌美股，但對於市場何時開始陷入麻煩，他則沒有時間表。他表示：「市場行情往往傾向延長，但是當泡沫破裂時，它可能破裂得很慘，並導致投資人受苦很長一段時間」。

因此，泰斯仍然支持黃金。自去年3月23日股市觸底以來，金價已經上漲逾25%，成為投資人的頂級資產。他表示：「個人與投資組合經理人持有之黃金仍非常低，且黃金股票相當便宜」。

他亦支持比特幣作為投資標的，「我不認為可以忽視比特幣，我們已經看到比特幣價格從1萬美元上漲至4萬美元，而我認為這預示著黃金可能發生的變化。」

(時報資訊)